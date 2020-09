Il Ministro dello Sport, Spadafora, ha commentato l’ipotetico stop del campionato, dopo i positivi registrati nel Genoa

Dopo la notizia shock dei 14 positivi nel Genoa, le parole del Ministro dello Sport Spadafora per fare il punto sull’ipotetico nuovo stop della Seria A:

«Stop al campionato dopo i casi di positività del Genoa? Non credo – riporta LaPresse -, non siamo ancora in queste condizioni. Questa situazione mi preoccupa molto, adesso sentirò il presidente Dal Pino e il presidente Gravina».