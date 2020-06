Spadafora: «Possibile richiedere il sostegno per le società dilettantistiche»

Il Ministro dello Sport Spadafora ha annunciato su Facebook il sostegno a fondo perduto per le società dilettantistiche

Come anticipato nella live di Instagram di Vincenzo Spadafora, da ieri è possibile per le società e le associazioni dilettantistiche richiedere il sostegno a fondo perduto.

Il Ministro dello Sport ha spiegato su Facebook: «Da ieri è possibile presentare istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. In molti mi avevate chiesto la possibilità di accedere a questo contributo, in virtù delle difficoltà che si sono determinate a causa dell’emergenza sanitaria. La prima sessione si chiuderà alle 20 dei 21 giugno, è possibile accedervi andando sul sito del Dipartimento per lo Sport, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo. Continuiamo a sostenere lo sport più di prima».