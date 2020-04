Spadafora: «Basta polemiche. Via agli allenamenti se si trova accordo tra Figc e Comitato scientifico»

Spadafora, il Ministro dello Sport è tornato a parlare in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano

Torna a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ecco le sue parole all’interno del programma “Mi Manda Rai3”.

«Secondo me bisogna lanciare un appello alla Lega di Serie A per mettere fine a tutte queste polemiche. Il calcio è simbolo di passione, di leggerezza e di gioco e deve dividerci solo per il tifo. In questi giorni il Comitato Tecnico Scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo dello sport per avere il protocollo sulla ripresa degli allenamenti che la Figc aveva proposto. Se questo protocollo troverà una sintesi e un accordo tra il comitato e la Figc gli allenamenti riprenderanno e ci potrebbe essere una ripresa del campionato. Viceversa sarà il Governo a decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria la chiusura del campionato anche creando quelle condizioni per far si che il mondo del calcio paghi il meno possibile alla pari delle altre filiere produttive del paese. Ci assumeremo la nostra responsabilità, il calcio è una grande impresa del nostro paese».

«C’è un bonus di 600 euro per chi lavora nel mondo sportivo, il bonus coprirà anche il mese di aprile posso dirlo con certezza. Se a marzo abbiamo avuto qualche ritardo ora procederemo in modo spedito per l’erogazione del bonus».