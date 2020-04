Coronavirus, Spadafora: «Ho preso l’impegno di riformare lo sport»

Il Ministro dello Sport Spadafora si è espresso su Facebook riguardo la situazione attuale dello sport in Italia

Lo sport italiano è in balia degli eventi dopo lo stop causato dal Coronavirus: ancora nessuno ha preso una decisione. Il Ministro dello Sport Spadafora ha pubblicato in serata un post su Facebook dove dice:

«La buona notizia è che sono iniziati i bonifici per chi ha richiesto il bonus come collaboratore sportivo, e posso confermare che riusciremo nel decreto della prossima settimana a garantirlo a tutti coloro che lo hanno richiesto. Tutti. Il mondo dello sport coinvolge e impegna migliaia di lavoratori, che svolgono quotidianamente un ruolo fondamentale per il nostro Paese e per il suo benessere, fisico e materiale. Questo momento di difficoltà ha fatto emergere criticità in merito alla dignità e alla stabilità del lavoro: ho preso l’impegno di riformare completamente questo mondo anche dal punto di vista dei contratti».