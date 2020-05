Spadafora: «Un pensiero ai lavoratori dello Sport poco tutelati»

Le parole del Ministro Vincenzo Spadafora per tutti i lavoratori del mondo dello Sport, tramite il suo profilo Facebook

Il Ministro Vincenzo Spadafora, ha mandato un messaggio a tutti i lavoratori del mondo dello Sport, attraverso il suo profilo Facebook:

«Rivolgo un pensiero particolare ai tanti lavoratori dello Sport, coloro che, spesso senza le dovute garanzie, lontano dai riflettori, svolgono un’azione fondamentale. Molti di loro hanno poche tutele e meritano maggiore rispetto: per questo – quando questa emergenza sanitaria sarà terminata – mi sono impegnato a riformare l’intero settore. E in questa giornata in cui, per chi come me ricopre un ruolo di Governo, è doveroso essere a lavoro, ringrazio tutto il mio staff che mi sta supportando in modo eccellente mettendo al primo posto l’interesse del Paese».