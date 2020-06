Diritti TV, Spadafora: «Sono fiducioso, troveremo un accordo»

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è tornato a parlare della trasmissione in chiaro di alcune gare del campionato

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della trasmissione di alcune gare in chiaro. Ecco le sue parole per Fanpage.it:

«In realtà non abbiamo ancora chiuso un accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità. Continuano i contatti con Mediaset e con le altre realtà televisive. Io sono fiducioso che nei prossimi giorni riusciremo a mettere tutti d’accordo, e a rispettare quelli che sono i diritti sacrosanti acquisiti dagli abbonati dei broadcaster che hanno vinto la gara sui diritti televisivi, ma anche di offrire agli italiani delle immagini importanti in un momento così difficile».