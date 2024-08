Southampton-Lazio, animi tesi in campo: RISSA Alcaraz-Romagnoli, DOPPIO ROSSO

Scintille tra Alcaraz e Romagnoli in Southampton-Lazio: i due finiscono con le mani adddosso: rissa da saloon ed entrambi espulsi

All’ora di gioco si scatena la rissa in Southampton-Lazio che ha visto come grandi protagonisti Romagnoli e Alcaraz. Dopo un brutto fallo di Charles. Cataldi va a protestare con l’arbitro e a quel punto viene raggiunto dall’ex Juve che lo spinge via con foga. Si inserisce allora Romagnoli e gli animi dei due si scaldano, con il difensore e il centrocampista che finiscono a mettersi le mani addosso.

Per dividerli è stato necessario l’intervento di tutti i compagni, panchinari compresi e anche i due tecnici, Baroni e Martin, chiamati a riportare la calma. La partita poi prosegue in 10 contro 10: inevitabile il doppio rosso.