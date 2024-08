Southampton-Lazio POCO amichevole: 6 AMMONITI, 2 ESPULSI: i dettagli

Molto poco amichevole Southampton-Lazio: l’arbitro ha triato fuori i cartellini otto volte: sei gialli e due rossi, sei per i biancocelesti

C’è stato ben poco di amichevole in Southampton-Lazio, finita 1-1 con i gol di Brereton e di Castellanos: a fine partita infatti il direttore di gara ha dovuto tirare fuori ben 8 cartellini!

Sono sei infatti gli ammoniti: cinque biancocelesti – Guendouzi, Castellanos, Pellegrini, Gila e Zaccagni – e Charles per i Saints. Sono invece due le espulsioni, una per parte, per Alcaraz e Romagnoli, protagonisti di una rissa all’ora di gioco.