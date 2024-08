Southampton Lazio 1-0, attimi di tensione tra Guendouzi e Alcaraz in campo: il motivo

Southampton Lazio, momenti di tensione in campo tra il gigante francese e l’ex Juve a causa di un fallo commesso da quest’ultimo

Si sblocca il risultato tra Southampton e Lazio, con la formazione biancorossa che trova la rete grazie anche ad una palla persa da Isaksen. Gli animi in campo cominciano anche ad accendersi, visto che Guendouzi reagisce in maniera vemente contro Alcaraz, non gradendo il francese il fallo commesso ai suoi danni dall’ex Juventus