Souloukou Roma, Di Canio: «Dimissioni studiate per CALMARE le acque. È evidente QUESTA cosa». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto a Sky Sport durante la trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha così parlato della situazione della Roma e delle dimissioni di Lina Souloukou:

PAROLE – «Perché, ha dato le dimissioni? È lei che decide che De Rossi deve andare via, e poi ti dimetti? È una mossa accaduta per calmare le acque, per quello che è successo e che non è stato giusto. Meglio evitare questo clima. E forse è stata la migliore delle ultime decisioni, se l’hanno presa insieme, se si sono messi d’accordo: ma non perché fosse giusta, sia chiaro. Bensì è una decisione presa per far calmare la situazione, perché avevano indicato in lei la colpevole. Il che è inaccettabile, al di là del fatto che sia una donna, ma per il ruolo. È evidente che si sono messi d’accordo, e hanno fatto bene».