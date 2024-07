Soulè Roma, l’argentino sbarca a Fiumicino: scoppia il CAOS tra i tifosi giallorossi. Cos’è successo - VIDEO

Soulè Roma, l’ormai ex Juve è sbarcato a Fiumicino per iniziare la sua avventura alla Roma ma l’accoglienza per il giocatore è da shock

Matias Soulè è un nuovo giocatore della Roma, l’ex Frosinone e Juventus sarà a breve a disposizione di De Rossi per iniziare la sua nuova esperienza nella capitale. A far scalpore però è stata l’accoglienza shock per il giocatore da parte dei tifosi giallorossi, i quali accolgono il calciatore con cori e fumogeni ma anche spintoni tra i sostenitori per essere più vicini possibile al calciatore