Costa: «Capienza al 100% raggiungibile per il 31 marzo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Capienza stadi, il sottosegretario Andrea Costa ha fatto il punto sul ritorno dei tifosi: «Al 100% raggiungibile per il 31 marzo»

I tifosi potranno presto tornare a riempire gli stadi di tutta Italia. L’obiettivo è infatti quello di tornare negli impianti col massimo al massimo della capienza, come confermato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «La capienza degli stadi al 100% è un obiettivo del governo assolutamente raggiungibile per il 31 marzo, ma mi assumo la responsabilità di dire che dobbiamo fare uno sforzo in più» si legge sul Corriere dello Sport.

Secondo il sottosegretario, già la gara tra Italia e Macedonia – in programma il 24 marzo a Palermo – potrà ospitare gli spalti completamente pieni.