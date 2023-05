Sottil torna sulla Lazio: «Non commento il video pubblicato»

Andrea Sottil torna sulla sfida con la Lazio: «Non commento il video pubblicato»

Intervistato da Udinese Tonight, il tecnico dell’Udinese, Sottil, è tornato a parlare del match perso contro la Lazio.

LE PAROLE– «Marino è una persona seria, competente ed un grande Dirigente. Tutte le squadre giocano per un obiettivo e tutti devono essere, a mio avviso, seri e rispettosi. Non voglio commentare oltre il video pubblicato, per me era chiara simulazione. Il var? Dico che sia inutile fare le riunioni ad inizio anno se poi, in un episodio come questo, l’arbitro non vada neanche a vedere se ci sia stato contatto o meno. Mi dispiace, inoltre, che una persona che stimo molto come Sarri, dica anche che ci sarebbe stata un’espulsione per chiara occasione da gioco in occasione del rigore»