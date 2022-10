Sottil: «Punto importante contro una squadra forte e che gioca un bel calcio»

Al termine della gara tra Lazio e Udinese, Andrea Sottil ha commentato il risultato per i microfoni di DAZN

Per i microfoni di DAZN, Andrea Sottil ha commentato la gara contro il Lazio. Le parole del tecnico dell’Udinese:

SILVESTRI E MATCH – «Marco sta giocando con un problemino al dito del piede e oggi ha dimostrato appartenenza e disponibilità nei miei confronti come per la squadra. E’ stata una bella partita contro una squadra molto forte, lo sapevamo, arrivavano da tre 4-0 di fila. Sono orgoglioso perché abbiamo creato tante occasioni e venire qui a giocare con questo atteggiamento m fa molto contento».

CONFERMA – «Oggi era un test impegnativo e stimolante contro una squadra molto forte e che gioca un bel calcio. Abbiamo giocato con coraggio, consapevolezza e pericolosità. Abbiamo preso 2 traverse e avuto occasioni molto importanti, non abbiamo subito gol e nel secondo tempo eravamo in totale controllo. Siamo molto soddisfatto».

CONDIZIONE FISICA– «Sacrificio, lavoro duro in allenamento, volume ed intensità. Cerco di portare all’esasperazione ogni allenamento e andare oltre alla soglia della fatica con allenamenti lunghi e faticosi. I ragazzi sono molto disponibili sotto questo punto di vista, perché vogliono faticare».

Le parole del tecnico in conferenza stampa

APPROCCIO DI PERSONALITà – «Stiamo lavorando molto sulla gestione mentale, essere sempre intensi, questa squadra ha un’intensità molto elevata, ma deve essere sempre accompagnata dalla mente che controlla. Personalità, sicurezza dei mezzi, oggi siamo stati lucidi e giocato un buon calcio. Faccio i complimenti ai miei perchè è un test importante contro squadra forte che gioca un bel gioco. Abbiamo fatto una gran partita».

CATENA DI SINISTRA – «A destra la Lazio ha una catena con Lazzari, Savic, Luis Alberto che ha fisico e passo: da quella parte le indicazioni erano di muoversi in una verta maniera e lo abbiamo fatto bene. In un paio di occasioni non siamo stati concentrati, ma – e bisogna dirlo – c’è anche la forza e la precisione dell’avversario che ha grande qualità e velocità. Non abbiamo disdegnato la ricerca del gol anche nel finale, poi abbiamo cercato di rimanere intensi senza disdegnare di attaccare».

ASPETTATIVE – «Io ho visto una bella partita tra due squadre che stanno molto bene a livello di fisico, consapevolezze e classifica. Nel primo tempo entrambe hanno avuto occasioni importanti, nel secondo abbiamo fatto meglio concedendo veramente poco».

QUALCOSA IN PIÙ – «Penso che ci è mancato il gol, ma la Lazio è stata in partita anche senza Immobile e fino alla fine, noi abbiamo fatto altrettanto. Stare in partita cioè stare dentro in entrambe le fase in modo efficace. Ci è mancato il gol, ma sono assolutamente contento della prestazione dei ragazzi, ci vedo ancora dei margini di miglioramento».

BETO – «Giocatore molto forte con caratteristiche ben precise, gioca molto addosso. La Lazio sta alta e la caratteristica è che difende solo sulla palla, guarda la palla e scappa molto prima. Non c’era spazio per giocare addosso, a volte lo abbiamo fatto, non era facile. La Lazio gioca bene, raddoppia, fa densità al centro».