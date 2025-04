Sosa non ha dubbi: «Lotta Champions? La Lazio può tranquillamente farcela e vi spiego perchè»

Sosa, l’ex biancoceleste si esprime sulla Lazio rilasciando alcune dichiarazioni in particolare sulla lotta Champions

LOTTA CHAMPIONS – Perché no, la classifica è molto corta. La Lazio ha tutte le carte in regola per farcela

CASTELLANOS – Mi sembra un trascinatore. Poi ha grande tecnica, come dimostrano i gol contro Bodo e Genoa. È così, ma credo sia normale. Il Taty è alla prima stagione da titolare in Italia. Quando diventerà più freddo sotto porta sarà un attaccante di prima fascia. Io mi allenavo molto, ben oltre gli orari della squadra. A fine seduta mi fermato con il nostro allenatore, così come con Zoff, nell’ultimo anno, per migliorare nel tiro in porta