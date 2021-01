Sosa: «Alla Lazio sono stato benissimo, ma mi sento dell’Inter»

Ruben Sosa, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della sua esperienza in biancoceleste. Le sue parole sul passato

A Radio Amore Campania è intervenuto Ruben Sosa, ex giocatore della Lazio. Le sue parole.

«Mi sono sentito sempre un po’ più dell’Inter, rispetto alla Lazio, per la squadra, Abbiamo vinto moltissimo, ma l’amore di Roma e della Lazio… L’anno scorso sono andato, c’era Peruzzi, il mister, mi hanno fatto sentire che sono parte della Lazio. Io sono arrivato alla Lazio dalla Serie B, mi sono sentito benissimo. Però credo che l’Inter per me è stata la squadra dove mi sono sentito veramente un professionista».