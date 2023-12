Sorteggio ottavi Champions League, Sarri rivela: «Voglio incontrare quella squadra »

Sorteggio ottavi Champions League, Maurizio Sarri non ha dubbi: vorrebbe incontrare il Barcellona di Xavi. Le dichiarazioni

Durante la conferenza post Atletico Madrid-Lazio, Maurizio Sarri ha indicato la squadra che vorrebbe pescare nei sorteggi degli ottavi di Champions League:

SPAGNOLE AGLI OTTAVI DA EVITARE – «No, in tutta la carriera non ho mai giocato contro il Barcellona. È un mio desiderio, anche se giocano in un altro stadio ora. Vorrei giocarci almeno una volta contro nella mia vita».

