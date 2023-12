Sorteggio ottavi Champions, Enrico Lotito: «Dovremo affrontare il Bayern con la testa giusta tentando l’impresa. In campionato abbiamo un obiettivo»

Sorteggio ottavi Champions, Enrico Lotito, figlio di Claudio, ha commentato l’abbinamento con il Bayern Monaco: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky post sorteggio degli ottavi di Champions League che ha messo la Lazio di fronte al Bayern Monaco, Enrico Lotito ha dichiarato:

«Sicuramente dobbiamo affrontare il Bayern con la testa giusta e l’atteggiamento giusto. Sicuramente affrontiamo una delle squadre più difficili di questo sorteggio però noi vorremmo dire la nostra e metterli in difficoltà perchè se siamo arrivati agli ottavi è per il merito che ci ha contraddistinti. L’impresa sarà difficile ma proveremo con i nostri mezzi a lottare fino alla fine. Sicuramente in campionato non stiamo facendo un percorso lineare, cercheremo di migliorare partita dopo partita e allenamento dopo allenamento. Risalire la china sarà difficile ma noi non vogliamo assolutamente perdere il treno Champions e il treno zona europea. Speriamo di uscirne fuori al più presto».