Sorteggio Calendario serie A, dove vederlo in tv e streaming

Sorteggio Calendario serie A, a quasi un mese dalla nuova stagione del campionato ecco a che ora verrà trasmesso il sorteggio

Nonostante non sia ancora terminato l’Europeo in Germania, in serie A è già tempo di proiettarsi con l’Inter che dovrà difendere il titolo, ma in particolare la Lazio deve assolutamente migliorare il piazzamento dello scorso anno. Le squadre come ogni anno conosceranno il loro percorso in campionato domani alle ore 12 e l’evento sarà trasmesso

in esclusiva in streaming sul canale Youtube di Lega Serie A e sul sito internet ufficiale