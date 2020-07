Sorteggi UEL, dopo l’esame di spagnolo Roma e Inter rischiano Wolves e Leverkusen. E per i giallorossi occhio allo United

A Nyon ecco gli accoppiamenti per l’ultima fase della UEFA Europa League: Roma e Inter all’esame di spagnolo prima dei quarti.

Dopo il sorteggio di Champions, ecco l’altro appuntamento di giornata a Nyon. Nessuna delle sedici squadre che sono approdate agli ottavi di finale della seconda competizione continentale è ancora sicura di partecipare alla Final Eight in programma dal 10 al 21 agosto negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Infatti si sono giocate soltanto le gare di andata degli ottavi (ritorno in programma tra il 5 e il 6 agosto a porte chiuse negli stadi delle squadre di casa), mentre Roma e Inter dovranno sfidare in gara secca rispettivamente Siviglia e Getafe per alimentare le speranze di proseguire il cammino europeo. Ecco il tabellone che – come nel caso della Champions League – prevede gli accoppiamenti fino alla finalissima di Colonia.

QUARTI DI FINALE

Partita 1: Wolfsburg/Shakhtar – Francorte/Basilea

Partita 2: Lask/Man. United – Basaksehir/Copenaghen

Partita 3: Inter/Getafe – Rangers/Leverkusen