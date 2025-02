Sorteggi ottavi Europa League: la Lazio evita il derby! Per i biancocelesti c’è il Viktoria Plzen

Sorteggi ottavi Europa League: ecco la prossima avversaria della Lazio nella competizione europea. Derby con la Roma evitato

Il successo ottenuto in Europa League dalla Lazio di Baroni ha permesso alla squadra l’accesso diretto agli ottavi di finale. La vittoria della Roma per 3-2 contro il Porto allo Stadio Olimpico, in virtù dell’1-1 maturato nella sfida di andata, ha permesso ai giallorossi di ottenere il passaggio agli ottavi della competizione e di candidarsi come una potenziale avversaria dei capitolini, così come il Viktoria Plzen.

Il sorteggio di Nyon ha tolto ogni dubbio decretando le prossime sfide. L’avversaria della Lazio sarà il Viktoria Plzen, mentre la Roma affronterà l’Atletico Bilbao, gli uomini di Baroni dunque evitano il derby d’Europa.