Sorteggi ottavi Champions, data e orario: quando la Lazio conoscerà la sua avversaria. Presto il momento dell’urna

I sorteggi degli ottavi di Champions, che vedranno la Lazio coinvolta dopo aver chiuso al secondo posto il proprio gruppo, si terranno lunedì 18 dicembre alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

La cerimonia sarà visibile in diretta streaming su UEFA.com, m anche su Sky Sport (via app anche su Sky Go e Now Tv), su Prime Video e su Mediaset Infinity. Evento disponibile anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.