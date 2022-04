Sorteggi Mondiali Qatar 2022: ecco perché (non) dobbiamo seguire la pallina dell’Iran

Il giorno dei Sorteggi Mondiali Qatar 2022 è finalmente arrivato: l’Italia non guarderà da casa senza dare particolare attenzione all’Iran

Corre velocissimo il tassametro che alle ore 18 aumenterà ulteriormente il ritmo con gli attesi sorteggi Mondiali Qatar 2022, step determinante in vista della rassegna iridata in programma tra novembre e dicembre. Competizione nella quale, è bene esserne definitivamente consapevoli, noi non ci saremo.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24