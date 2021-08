Sorteggi Europa League 2021-2022 LIVE: si svela il girone della Lazio

Sorteggi Europa League 2021-2022 LIVE: inizia ufficialmente la fase a gironi della seconda coppa europea. I gironi di Lazio e Napoli

Oggi a partire dalle 12, a Istanbul, andrà in scena i sorteggi della fase a gironi della Europa League 2021/22. La Lazio di Maurizio Sarri è in attesa di scoprire in quale girone finirà e chi dovrà affrontare per accedere alla fase finale della seconda coppa europea per club.

Sorteggi Europa League 2021-2022 LIVE:

Le fasce di sorteggio:

Prima fascia:

Lione

Napoli

Bayer Leverkusen

Dinamo Zagabria

Lazio

Olympiakos

Monaco

Sporting Braga

Seconda fascia:

Celtic

Eintracht Francoforte

Stella Rossa

Leicester

Rangers

Lokomotiv Mosca

Genk

PSV Eindhoven

Terza fascia

Olympique Marsiglia

Ludogorets

West Ham

Real Sociedad

Real Betis

Fenerbahce

Spartak Mosca

Sparta Praga

Quarta fascia:

Rapid Vienna

Galatasaray

Legia Varsavia

Midtjylland

Ferencvaros

Antwerp

Sturm Granz

Brondby

Regole del sorteggio e della competizione:

Le 32 squadre vengono suddivise in quattro fasce da otto in base al ranking per club all’inizio della stagione e ai principi del Comitato Competizioni per Club. • I club provenienti dalla stessa federazione non possono essere sorteggiati nello stesso girone. • Le vincitrici dei gironi passeranno agli ottavi di finale. • Le seconde del girone passeranno alla fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate della UEFA Champions League per un posto agli ottavi. • Le squadre terze classificate passeranno alla fase a eliminazione diretta della UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della UEFA Europa Conference League per un posto agli ottavi.

Le date della fase a gironi:

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Dove seguire il sorteggio:

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2021/2022 è in programma alle ore 12.00 di venerdì 27 agosto a Istanbul. L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. Per seguirlo basterà sintonizzarsi su Sky Sport 24, su Sky Sport Football oppure su Eurosport 1. Al tempo stesso è disponibile anche il live streaming dei sorteggi su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso le app Sky Go e Now Tv.