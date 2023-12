Sorteggi Champions: la Lazio dovrà vedersela col Bayern Monaco. Tutti gli altri abbinamenti

Sorteggi Champions: l’urna di Nyon decreta l’avversaria della Lazio agli ottavi di finale. Alle 12 l’atteso verdetto

La Lazio ha aconoscita l’avversaria che affronterà negli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera ha deciso che i biancocelesti dovranno vedersela ancora col Bayern Monaco.

Sorteggi Champions LIVE: l’avversaria della Lazio agli ottavi

Ore 12.20 – L’ultimo abbinamento è Lipsia contro Real Madrid

Ore 12.19 – Il Copenaghen affronterà il Manchester City

Ore 12.18 – Sorteggio difficilissimo per la Lazio, che dovrà vedersela col Bayern

Ore 12.17 – Il PSV dovrà sfidare il Borussia Dortmund

Ore 12.16 – L’Inter dovrà vedersela con l’Atletico Madrid

Ore 12.15 – Il PSG dovrà affrontare la Real Sociedad

Ore 12.13 – Il Napoli se la vedrà con il Barcellona

Ore 12.12 – Porto-Arsenal è il primo ottavo di questa Champions

Ore 12.08 – Ha avuto inizio il sorteggio di Nyon. John Terry è l’ospite speciale della cerimonia ed è sul palco insieme a Giorgio Marchetti. Viene illustrata la procedura, c’è anche una delegazione della Lazio presente

Le possibili avversarie della Lazio

Prime nei gironi (teste di serie)

FC Bayern München (GER)

Arsenal FC (ENG)

Real Madrid CF (ESP)

Real Sociedad de Fútbol (ESP)

Club Atlético de Madrid (ESP) – Non può essere estratto con la Lazio perché arriva dallo stesso girone

Borussia Dortmund (GER)

Manchester City (ENG)

FC Barcelona (ESP)

La Lazio e le altre seconde classificate

Seconde nei gironi (non teste di serie)

F.C. Copenhagen (DEN)

PSV Eindhoven (NED)

SSC Napoli (ITA)

FC Internazionale Milano (ITA)

S.S. Lazio (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

RB Leipzig (GER)

FC Porto (POR)

Procedura del sorteggio

In una ciotola vengono messe otto palline contenenti i nomi delle seconde classificate del girone.

Si estrae una prima pallina dalla boccia. La squadra sorteggiata sarà considerata la squadra di casa nella partita 1.

In base alle condizioni del sorteggio di cui sopra, il computer mostra quindi quali vincitrici dei gironi possono giocare come squadra ospite nella partita 1. I nomi di queste squadre vengono messi in una ciotola.

Viene estratta una pallina da quella boccia per completare l’abbinamento per la partita 1 con la squadra estratta posizionata come squadra ospite in questa partita.

La procedura sopra descritta viene ripetuta per le restanti partite.

Se il computer indica che solo una vincitrice del girone può giocare come squadra ospite in una partita, quella squadra verrà automaticamente assegnata alla partita e non verrà sorteggiata alcuna pallina.