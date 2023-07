Per i sorteggi della Champions League del 2023-2024 a Nyon la Lazio sarà rappresentato da Enrico Lotito. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, la data del 31 agosto è cerchiata in rosso in casa Lazio. Quel giorno a Nyon ci saranno infatti i sorteggi della Champions League 2023-2024.

A rappresentare i biancocelesti sarà Enrico Lotito, figlio di Claudio: un importante attestato di stima e probabilmente un indizio per il futuro.