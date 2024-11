Sorrentino a Juventusnews24: le parole sulla lotta Scudetto

Sorrentino a Juventusnews24. Le dichiarazioni in esclusiva del portiere sulla lotta Scudetto tra Napoli, Inter e non solo

Stefano Sorrentino, ex portiere che ha militato a lungo in Serie A, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.

Tra gli altri argomenti trattati c’è stato anche quello della lotta Scudetto. In questi giorni c’è chi ha provato ad inserire anche la Lazio nel discorso del titolo, ma sembrerebbe al momento un discorso decisamente forzato e prematuro. Gli obiettivi concreti per i biancocelesti restano altri.

Parlando di lotta Scudetto, credi che sia il Napoli la favorita?

«Io lo dico dal primo giorno che con Conte in panchina senza coppe il Napoli è la squadra che potrebbe dare più fastidio. Se noi guardiamo sulla carta l’Inter è la squadra più forte, anche per un discorso di ricambi. Non dimentichiamo che tutte le avversarie del Napoli giocheranno molte più partite».