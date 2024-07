Sorrentino a CALCIONEWS24: «La Nazionale? Il problema non sono i giovani ma le FONDAMENTA»

Sorrentino, l’ex portiere di Chievo e Palermo si esprime su diversi temi attuali tra cui la Nazionale dopo il disastro a Euro 2024

In esclusiva ai microfoni di Calcionews24, Stefano Sorrentino ex portiere di Palermo e Chievo si esprime con parole dure e forti sull’Italia dopo il disastro a Euro 2024.

NAZIONALE – «Dalla vittoria dell’ultimo mondiale (2006, n.d.r.), non abbiamo costruito più nulla. Secondo me bisogna ripartire dai settori giovanili prima di tutto, il problema non è la Nazionale ma sono le fondamenta. I settori giovanili sono pieni di ragazzi stranieri, senza neanche più un ragazzo italiano… così diventa più complicato trovare dei punti di riferimento per il futuro! Parliamoci chiaro: gli Azzurri e il campionato italiano non hanno più appeal come una volta».

