Sonetti TRANQUILLIZZA i tifosi della Lazio: «CONVINTO che Baroni farà bene. L’ho avuto a Bologna e ricordo QUESTO di lui»

Nedo Sonetti tranquillizza i tifosi della Lazio su Marco Baroni: il commento dell’ex allenatore sul nuovo tecnico biancoceleste

Sulle frequenze di Radio Laziale, Nedo Sonetti ha così parlato di Marco Baroni, neo allenatore della Lazio.

LE PAROLE – «Baroni è una persona estremamente seria, per me la Lazio ha fatto un acquisto molto importante, sa gestire la gente giovane e anche quelli più grandi. L’ho avuto al Bologna in una situazione drammatica societaria sbagliata, l’ho avuto e capito la sua importanza. Anche al Verona ha fatto cose molto belle. Penso che anche a Roma possa fare cose importanti. Sono convinto che farà bene».