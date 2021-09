Sondaggio Serie A: «Qual’è il gol più bello di Milan Lazio?» – FOTO

La Lega Serie A ha lanciato un sondaggio, per i tifosi di Milan e Lazio, invitando a votare il gol più bello delle sfide del passato

La Serie A, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha lanciato un sondaggio su quale sia la migliore rete messa a segno nei confronti a San Siro tra le due squadre.

Per la Lazio memorabili il gol di Miroslav Klose, il primo con la maglia biancoceleste all’esordio in campionato, e il 100° centro di Immobile con l’aquila sul petto. Dall’altra parte il tiro a giro di Kakà nell’anno del suo ritorno in rossonero e il colpo di testa allo scadere di Theo Hernandez della passata stagione valido per il 3-2 finale. Di seguito il post dal profilo ufficiale della Serie A.