Il sondaggio dell’Europa League: presente un ex biancoceleste FOTO

Il profilo Twitter dell’Europa League, in vista del ritorno della seconda competizione europea, nel quale anche la Lazio sarà protagonista, ha lanciato un sondaggio nel quale è presente anche un grande ex biancoceleste: Miroslav Klose.

«Puoi sceglierne solo due», col tedesco in lista insieme a Drogba, Ronaldo il Fenomeno e Henry.

🤩 You can only pick 2… #TBT | #UEL pic.twitter.com/iMrWNgKokv

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 2, 2021