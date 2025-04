Solet Lazio, le parole dell'ex Udinese riguardo il difensore

Solet Lazio, Bia ex calciatore dell’Udinese rilascia una curiosa intervista parlando anche del difensore che piace ai biancocelesti

Intervistato ai microfoni di Messaggero, Bia ex giocatore dell’Udinese esprime tra i vari temi trattati anche il suo parere riguardo Solet. Ecco cos ha detto sul difensore che piace anche alla Lazio

A CHI FAREBBE COMODO SOLET – «Per come gioca lui e per come gioca la squadra, direi all’Inter. A mio avviso i calciatori devono azzeccare la scelta, nel senso che devono trovare la formazione che esalta le loro caratteristiche. Solet per me è un giocatore fortissimo, mi dicono anche che sia un bravo ragazzo, molto professionale. Ha una grande carriera davanti a sé».

