Solet Lazio, anche l’Inter sonda il difensore dell’Udinese: sarà una sfida di calciomercato per il francese ex Salisburgo

Solet Lazio, il francese fa molta gola in Serie A: il difensore dell’Udinese piace molto anche all’Inter: le ultime

Uno dei colpi invernali che hanno stupito molto sin dal suo arrivo in Italia è stato quello di Solet all’Udinese a zero. I bianconeri hanno chiuso un gran colpo di mercato per un difensore che ha giocato anche in Europa con la maglia del Salisburgo e che aveva a già calamitato su di sé diverse attenzioni.

A spuntarla sono stati i friulani che, sicuramente, quest’estate avvieranno un’asta per cedere il francese. Sono già molti i club interessati e tra questi vi è anche la Lazio di Baroni. Tuttavia i biancocelesti non sono l’unica big che ha annotato il suo nome sul taccuino.

Stando alle parole de la Gazzetta dello sport l’affare Solet Lazio potrebbe non trovare sbocchi ed essere surclassato dall’interesse dell’Inter che potrebbe soffiare il giocatore ai capitolini inserendosi ora nella trattativa.