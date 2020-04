Lazio, Solbakken: «Questa la sua miglior stagione di sempre»

L’allenatore norvegese ci ha tenuto a precisare che il percorso della Lazio in Serie A è il migliore di sempre

La Lazio quest’anno ha svolto un percorso pazzesco in Serie A. Tanto strabiliante che le sue gesta sono arrivate oltre i confini dell’Italia.

In un’intervista a Footy.dk, l’allenatore del Copenaghen Solbakken si è espresso sulla stagione biancoceleste e sulle discussioni riguardo la ripresa del campionato: «La Lazio è in corsa per qualcosa che si avvicina alla loro migliore stagione di sempre, mentre il Brescia non sta facendo il massimo. Quindi ci si potrebbe chiedere se è una coincidenza che dicono quello che dicono. Non credo».