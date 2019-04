Social, Immobile risponde alle critiche: «Un leone non si preoccupa del parere delle pecore!» – FOTO

Ciro Immobile ha risposto sui social alle critiche di quanti sono insoddisfatti dal rendimento delle ultime sfide della Lazio

Ciro Immobile non sta vivendo un periodo positivo. Negli ultimi due mesi, il bomber della Lazio ha siglato solamente due gol, tre da inizio 2019. Troppo pochi per il capocannoniere della scorsa stagione di Serie A. Sotto il post Instagram pubblicato dallo stesso attaccante qualche ora fa, è arrivato il commento di Luigi, fratello di Ciro: «Le critiche aiutano a crescere, le cattiverie a combattere, il disfattismo uccide». Puntuale la risposta del bomber biancoceleste: «Quali critiche? Un leone non si preoccupa del parere delle pecore». Subito, poi, Immobile ha voluto sottolineare che le sue parole non sono rivolte ai tifosi.