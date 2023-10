Slot in conferenza stampa: «Ecco come ho battuto Sarri questa sera»

Slot, il tecnico del Feyenoord ha parlato al termine della partita di Champions vinta contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Al termine della partita vinta contro la Lazio, il tecnico del Feyenoord Slot ha parlato del match contro i biancocelesti. Le sue dichiarazioni

PRIMO TEMPO – Un centimetro di fuorigioco nel primo gol ma mi è piaciuto tutto. Lucidi, cattivi nella costruzione, anche senza palla. Siamo riusciti a pressare e l’unico tiro è stato di Luis Alberto. Nel secondo tempo il ritmo si è abbassato e per 15 minuti abbiamo scelto di lasciar pressare soltanto Gimenez. Ma anche in questi 15 minuti non abbiamo concesso niente e abbiamo avuto le nostre occasioni. L’ultima fase della partita però non è stata la nostra migliore fase di gioco. Adesso non devo esultare o abbracciare tutti ma si può accettare un complimento. Hai la sensazione di andare in vantaggio, poi ti viene annullato il gol ma abbiamo continuato a giocare così e poi il gol è arrivato. Il nostro pubblico ci ha aiutato molto.

PRESTAZIONE UGUALE CON L’ATLETICO – Ci mancano 3 partite. Non importa quale squadra ma è sempre difficile fare risultato in trasferta. Quando sono entrato qua ho visto che il Celtic sta in vantaggio in questo momento. Queste 4 squadre si assomigliano molto. Sono più o meno uguali e per questo è importantissimo vincere a casa.

MIGLIORE PRESTAZIONE – Probabilmente si, è stata la migliore. Anche contro il Marsiglia abbiamo giocato benissimo. Ho visto serenità, qualità. Anche il nostro portiere a fatto un numero sul loro attaccante. Abbiamo gestito bene la palla e questo è necessario contro una squadra di Sarri. Il vantaggio è che sappiamo cosa aspettarci. In questo caso è importante mostrare cattiveria e oggi l’abbiamo fatto in modo fantastico. Abbiamo mostrato le nostre qualità contro un avversario così. Dopo il mio primo anno partivano 14 giocatori. Anche adesso qualcuno è partito. Come allenatore vuoi sempre continuare a lavorare con la tua squadra. Adesso si, si vede il miglioramento non solo della squadra ma anche degli individui. Oggi abbiamo visto tanti giocatori che hanno mostrato di poter esseri titolari. Secondo me questo è normale per una squadra che sta giocando bene. I giocatori stanno giocando bene e certe volte è difficile scegliere i titolari.

SOSTITUZIONI – Per una questione di infortuni altrimenti avrebbero giocato anche nella ripresa nonostante il cartellino giallo. Lopez stava giocando così bene come difensore che non volevamo metterlo come terzino.

GIMENEZ – Gimenez secondo me per i tifosi era già un fenomeno. Non aveva bisogno di questa serata. Sappiamo tutti che gli basta un’occasione sola per fare gol. Ha carattere per segnare. Era rimasto deluso dopo il primo gol annullato ma ha avuto il carattere per fare un altro gol. Si tratta di un attaccante che fa bene anche la fase difensiva. Ormai non mi sorprende più. Gimenez da quando lo conosco ha sempre giocato così.

TROPPI CARTELLINI – Secondo me non era una partita da così tanti cartellini gialli. Non era necessario. Mi piace che entrambe le squadre abbiano finito la partita 11 contro 11.

PRESTAZIONE SQUADRA – Abbiamo dimostrato un buon calcio. Abbiamo giocato due partite in casa. Avremo bisogno di un buon risultato in casa anche contro l’Atletico per poter rimanere in Champions anche dopo l’inverno. Secondo me tutti quelli che ci hanno visto oggi hanno visto che per giocare in questa squadra serve una certa personalità. Sono tutti in grandissima forma e sono tutti dei bravi giocatori. Oggi non erano presenti due esterni tra i sostituti. Anche la possibilità di posizionare Stengs come trequartista ci ha reso possibile la tattica di oggi.

COINVOLGIMENTO PUBBLICO – Dopo il 3-1 non sono stato contento con le energie della squadra e ho agitato il pubblico per dargli più energie. 2-3 settimane fa ho visto Simeone che ha agitato il pubblico e ho preso spunto anche io. Dopo il 3-1 hanno avuto 2 possibilità di segnare ancora. Non le hanno capitalizzate grazie ad un gran tuffo del nostro portiere.

SODDISFAZIONE ANCHE SE LAZIO 9° – Hanno vinto contro il Napoli in trasferta. In questa fase a giorni sono tutte squadre fortissime. Senza Manchester City e Barcellona che sono di un altro livello. Contro di loro non possiamo dominare ma possiamo aspirare a farlo.

ELOGIO SARRI – Si tratta di una scelta, è difficile avere una struttura così perfetta. Certe volte funziona e certe no. Certe volte c’è un piano B, C e D. Lui crede nella sua struttura. Lo ha sempre fatto e per alcune squadre è difficile giocare contro questa struttura ma oggi ci siamo riusciti.

GIMENEZ – Si. Altri attaccanti che ho allenato segnavano molto ma dipende dal livello. Non vuol dire che gli altri non siano bravi ma lui è il migliore.

STENGS – Abbiamo avuto 7 opportunità grazie a lui. All’inizio non era in forma. Poteva giocare solo 30 minuti e per lui era difficile. All’inizio della stagione era deluso ma adesso è in formissima.