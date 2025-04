Siviglia, le parole dell'ex Lazio sui biancocelesti

Siviglia, l’ex biancoceleste rilascia delle sue considerazioni alla luce del momento della Lazio e si esprime cosi ai microfoni di Radiosei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Siviglia ha analizzato da ex biancoceleste la situazione delicata della Lazio a margine anche del pari di lunedì contro il Torino, rilasciando a riguardo quanto segue

PAROLE – Io dico che la Lazio deve ritrovare la sua spensieratezza di inizio stagione. La pressione non fa bene a questa squadra, non è semplice da gestire. Bisogna pensare che il patrimonio di punti ora va difeso, perché costruito con fatica e con tante grandi partite. In Coppa e in Serie A, il cammino è stato esemplare. Gioco, dominio e spregiudicatezza: la Lazio volava, letteralmente. Io sono convinto che l’aspetto mentale sia determinante, non credo ad un drastico calo fisico. Chiaro che adesso ogni gara pesa come un macigno, ed è difficile ritornare a giocare con la mente libera, ma credo che il lavoro debba essere fatto in quella direzione

La prestazione la devi sempre fare, poi le partite possono anche essere perse. A Bologna ad esempio, il crollo è stato verticale e mentalmente, quella Lazio era lontana parente di quella d’inizio stagione. Atalanta? Vista nelle ultime, non è lei. Non è quella che abbiamo imparato a conoscere. Anche a Firenze non ho avuto sensazioni positive su di loro, con l’Inter gara al limite. Resta un avversario molto complicato da affrontare, quindi guai ad abbassare la guardia. Gli ultimi risultati però, indicano un calo globale