Siviglia: «Lazio, squadra in difficoltà rispetto alla scorsa stagione, c’è fragilità» Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervistato da Notizie.com, Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ha parlato del momento biancoceleste:

MOMENTO LAZIO– «Ora la Lazio ha qualche difficoltà in più rispetto alla passata stagione. Lì sì che era riuscita a trovare continuità di prestazioni. Ora non sono dentro Formello, quand’è così si fa sempre fatica a giudicare bene una situazione, ma c’è una sensazione di fragilità maggiore. Lo sta dicendo specialmente il percorso esterno, che non è stato dei migliori. Se manca qualche punto è da ricercare nelle gare fuori casa. Il percorso è più lento di quanto ci si aspettasse, le partite di Salerno e Verona testimoniano quest’aspetto. Manca qualche punticino, la Lazio ha il potenziale per poterli ottenere»

APPRODO IN BIANCOCELESTE– «Ho preso il 5 il primo anno in prestito, poi Lotito mi ha comprato definitivamente riscattandomi dal Parma. La scelta del numero 13? Me lo disse il magazziniere Walter Pela: ‘Devi prendere la 13!’. Dentro di me pensavo: ‘Non voglio questo carico di responsabilità in più, non scherziamo…’. Non era nelle mie idee, poi mi sono convinto. Ho grande rispetto per Nesta e per quello che ha fatto alla Lazio. Non volevo scimmiottare né lui, né Stam, un altro top di quegli anni. Ero concentrato soltanto nel fare bene il mio lavoro»