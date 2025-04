Siviglia: «La squadra deve concentrarsi sul prossimo obiettivo. Baroni lo seguo da tempo e...»

Le parole di Sebastiano Siviglia sulla Lazio di Baroni. Ecco le riflessioni dell’ex giocatore

Le parole di Siviglia a Radio Laziale sulla Lazio di Baroni.

PAROLE– «La pressione c’è, bisogna essere mentalmente più forte e mettere la giusta spensieratezza. Tutti voglio arrivare lassù, ma la troppa pressione è tossica e fa male. Si fa fatica oggi a rimproverare qualcosa, cercando il pelo nell’uovo. Ogni inciampo capita, ma bisogna trovare la spensieratezza, quando tutti andavano mille all’ora. Oggi c’è aspettativa, ma non bisogna trasmetterla. La squadra deve concentrarsi sul prossimo obiettivo e non pensare troppo in là. Io Baroni lo seguo da tempo, a Lecce si salva con un rigore al 95’, quindi con una pressione notevole. A Verona ha fatto la stessa cosa. Non penso che sia uno che non sappia reggere le pressioni e leggere i momenti, sono convinto che sappia dare la giusta carica. Sono gli ultimi 20 metri dei 100, non bisogna alzare la testa e vedere il traguardo, ma solo il proprio passo »