Siviglia: «Lazio? Serve un atteggiamento differente. Castellanos mi piace, ma…». Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Sebastiano Siviglia ha parlato della Lazio di Marco Baroni. Queste le sue parole:

PAROLE – «Quando c’è una rivoluzione devi ritrovare di nuovo gli equilibri e tutto questo passa anche dalle partite come quelle contro l’Udinese. Io non ne farei una tragedia. È stato cambiato tanto e continuerà a cambiare molto. Bisogna aspettare questi ragazzi nuovi appena arrivati, quando mancano giocatori come Immobile, Milinkovic che sono stati dei punti di riferimento, poi bisogna ritrovarli. Sta ai presenti adesso. A me piace l’atteggiamento del Taty Castellanos, la sua grinta e la sua cattiveria che ha tirato fuori col tempo. Non ha grandi caratteristiche a livello realizzativo, però in campo non molla mai. Gli altri dovrebbero prendere spunto da lui. L’Udinese sabato aveva un atteggiamento totalmente diverso.

Baroni lo conosco anche come allenatore e lui sta in panchina, ma poi sono i giocatori che vanno in campo. Sul gol di Lucca c’è un atteggiamento di reparto in ritardo. Lì Casale si deve comportare in modo diverso, l’attaccante bianconero gli ha fatto un taglia-fuori e ha segnato. Il centrale della Lazio doveva prendere una decisione. In generale comunque l’assetto non era coeso, in campo serve un atteggiamento differente. Vorrei vedere una convinzione diversa da giocatori che sono da qualche anno alla Lazio, che conoscono il peso della maglia e i valori della tifoseria. A Roma non è semplice, c’è bisogno di tempo per far ambientare i nuovi. Devono capire che rappresentano un club importante: la maglia pesa.

Mercato? Folorunsho non mi dispiacerebbe, è un bel giocatore anche dal punto di vista dell’impatto. Ha fisicità, qualità, non è da assist ma è molto dinamico, calcia bene. Può portare anche un po’ di leadership, tornando alla Lazio si sentirebbe più sicuro e più a suo agio. Quando arrivi qui devi essere pronto, di giovani forti ce ne sono tanti. Folorunsho è più strutturato a livello caratteriale degli altri. Oggi deve arrivare qualcuno che sposti, anche se è un periodo di assestamento. Le qualità comunque ci sono».