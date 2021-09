Siviglia: «Immobile grande attaccante. Mi aspetto una crescita della Lazio»

Sebastiano Siviglia ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue parole sulla Lazio, Sarri e Immobile

L’ex Lazio Sebastiano Siviglia è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue parole sulla Lazio, Sarri e Immobile.

«Dal punto di vista tecnico, i biancocelesti sono una grande squadra, per questo mi aspetto una crescita. Quando arriva un nuovo tecnico e si utilizza un nuovo modulo determinati aspetti vanno metabolizzati. Immobile? Attaccante di altissimo livello, rispetto all’anno scorso viene innescato in maniera diversa. Piano piano riuscirà a chiudere le azioni come vuole Sarri»