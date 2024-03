Siviglia bacchetta Sarri: «Lazio non da nono posto. Su Tudor dico che...»

Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ha criticato il rendimento di Sarri alla guida del club biancoceleste: le dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Sebastiano Siviglia, ex Lazio, ha dichiarato:

PAROLE – «Mi dispiace per Sarri che è un allenatore di prestigio e di livello. Certo è che ha le sue idee e va accettate per quelle. Non era partito benissimo, poi l’anno scorso ha fatto bene e in questo campionato stava nuovamente faticando. La Lazio non è da nono posto. Credo che la squadra debba stare intorno alla zona Champions. Gli episodi poi fanno la differenza, ma il livello della Lazio è quello. Tudor ha esperienze altalenanti. Le sue idee di gioco sconvolgono l’assetto tattico dei biancocelesti. Non so quanto gli convenga cambiare lo schema, ma può mettere le sue idee nell’assetto che ormai la squadra ha assimilato. Non cambierei tutto subito perché secondo me queste cose vanno fatte con più calma. Zaccagni farà il ruolo che Tudor aveva fatto ricoprire a Caprari al Verona. Tudor vuole essere aggressivo e propositivo. L’Italia che vinse l’Europeo con Mancini giocava un 4-3-3 che secondo me come filosofia sarebbe simile a quella di Tudor. Non c’è quindi bisogno di stravolgere la squadra col modulo».