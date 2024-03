Situazione incredibile in casa Lazio: Sarri dimesso, Martusciello...

Situazione molto singolare in casa Lazio: Maurizio Sarri si è ufficialmente dimesso, mentre il suo vice ancora no

Situazione davvero incredibile in casa Lazio: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della squadra biancoceleste, mentre il suo staff si trova ancora nel centro sportivo di Formello, a lavoro con la squadra in ritiro.

Fino a nuove comunicazioni della società, Martusciello proseguirà con la guida della prima squadra, insieme al resto dello staff, che non ha ancora presentato le dimissioni.