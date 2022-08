Bologna, Mihajlovic: «Incuriosito dalla Lazio perchè la tifo, ma...»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio

«La Lazio é una squadra importante. Davanti é sempre la stessa, si sono rinforzati ma hanno anche cambiato protiere… Non so se siano più forti o meno dell’anno scorso ma sicuramente aver alle spalle un anno di lavoro con Sarri gli da qualche vantaggio. Sono curioso anche io perché tifo Lazio, ma non domani. Giochiamo contro la Lazio e so che non sarà facile. Le prime di campionato sono sempre partite strane. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza paura, consapevoli dei loro punti forti e di quelli deboli».