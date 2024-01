Simplicio, l’ex giallorosso a pochi giorni dal derby si esprime sulla partita rilasciando a tal proposito queste dichiarazioni

A pochi giorni da Lazio-Roma decisiva per i quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni di Tag24 ha parlato Simplicio che si esprime cosi sulla delicata stracittadina

DERBY – «Il derby è una partita a parte, diversa sotto ogni punto di vista, dove si riescono a trovare energie anche quando magari non ci sono. Può essere la partita che può cambiare la stagione della Roma, il derby è sempre speciale. Io mi preparavo tantissimo per arrivare pronto all’appuntamento, so quant’è importante per i tifosi; dunque, la squadra deve seguire questa strada lottando per loro. Il tempo per prepararsi è pochissimo, ma bisogna comunque avere la testa giusta per poter vincere. Anche perché la minima distrazione in un derby la paghi. Ma la Roma questa partita la può vincere, e anche bene»