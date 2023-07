Tiribocchi su Castellanos: «Interessante, andrà capita una cosa»

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha analizzato l’arrivo in biancoceleste di Taty Castellanos: le sue dichiarazioni sulla punta

Ai microfoni di TvPlay, Simone Tiribocchi ha parlato così di Castellanos, nuovo acquisto del calciomercato Lazio:

Castellanos è un giocatore molto interessante, che andrà adattato, o meglio si dovrà capire dove Sarri lo vedrà. Perché Sarri è molto rigido nelle zone di campo, quindi è sicuramente un giocatore che può far bene, a me ha sorpreso Felipe Anderson centravanti, mi è piaciuto tantissimo, quindi sotto quell’aspetto lì può fare molto bene, soprattutto con uno degli allenatori tra i più bravi in Italia, gli può insegnare come si gioca a calcio dentro un campo di calcio