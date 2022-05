Tiribocchi: «Milinkovic andrebbe bene per qualsiasi squadra europea»

Simone Tiribocchi, ex attaccante e attuale opinionista di DAZN, ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic: le sue dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Simone Tiribocchi ha parlato in questi termini di Milinkovic-Savic:

«Milinkovic-Savic è un acquisto giusto per tutta Europa, per tutti è l’ideale perchè è quantità e qualità unite insieme, ti porta numeri importanti, è sempre presente ha una costanza incredibile. Milinkovic è un top e io spenderei tanti soldi per uno così, anche perchè secondo me è nella fase migliore della sua carriera. Su Jorginho ho dei dubbi perchè forse Allegri ha bisogno di un altro tipo di giocatore anche se è fuori discussione che questo centrocampo è da ricostruire. Ma la Juve da novembre ha dimostrato che bastano un paio di acquisti top per tornare in alto».

