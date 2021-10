Simone Tiribocchi: «Immobile? È un giocatore che non si discute»

Simone Tiribocchi, nel post-partita di Lazio Marsiglia, ha dato la sua opinione su Immobile, ancora a secco in Europa League

Simone Tiribocchi, presente nel post-partita di DAZN, si è espresso sulla prestazione di Ciro Immobile in Lazio Marglia, con il capitano biancoceleste che in Europa League non si è ancora sbloccato:

«Ci ha abituato bene, per quello stupisce quando non segna, è un giocatore che non si discute ma mi ha stupito quel gol sbagliato a tu per tu contro il portiere, non è da lui. Ha anche preso una traversa e gli è stato annullato un gol per fuorigioco millimetrico, è un giocatore importante per la Lazio».