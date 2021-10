Inzaghi Inter: tra il 26 e il 27 maggio disse sì. Il retroscena

Il Corriere dello Sport ripercorre quei concitati giorni di fine maggio che portarono Inzaghi sulla panchina dell’Inter

Sabato prossimo Simone Inzaghi tornerà all’Olimpico non in veste di allenatore della Lazio ma dell’Inter. Sarà un ritorno dalle mille emozioni per il tecnico piacentino che ha divorziato in “malo modo” da Lotito e dal club capitolino. Il Corriere dello Sport ripercorre quei concitati giorni di fine maggio che portarono Inzaghi sulla panchina nerazzurra.