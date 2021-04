Simone Inzaghi, prima partita lontano dalla sua Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, vedrà per la prima volta una partita lontano dalla squadra da quando siede in panchina

Un altro problema in casa Lazio si è presentato, nel corso di questa difficilissima stagione. Questa volta a farne le spese è stato Simone Inzaghi, il tecnico biancoceleste, costretto a casa per colpa del Covid, così come i suoi figli e sua moglie Gaia Lucariello, che ieri è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma.

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella di oggi contro il Verona sarà la prima partita lontano dalla sua Lazio. Il Mister, infatti, ha sempre seguito la squadra in ogni occasione, anche quando è stato squalificato, come il 30 giugno scorso contro il Torino. Oggi dovrà seguire il match dalla tv e sarà costretto a comunicare con il suo vice Farris con il telefono: non sarà lo stesso, ma in ogni modo Inzaghi resterà accanto alla sua Lazio, facendo anche il papà a tempo pieno nella speranza che Gaia possa tornare presto a casa.